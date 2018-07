Terveks nädalaks Pärnu tenniseväljakud vallutanud Merko Estonian Open sai täna läbi. 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITFi turniiril pakkusid Eesti tippudele konkurentsi tennisistid kõikjalt maailmast. Üksikmängudes küll seekord võitu ei saanud, kuid naiste paarismängus krooniti võitjateks 16aastased Katriin Saar ja Saara Orav.



Võit on sedavõrd tähtsam, et esmakordselt lisandus Estonian Openi võitjate nimekirja naispaar. Üksikmängudes on varasemad võitjad 2014. aastal esimesel Estonian Openi võidutsenud Vladimir Ivanov ning mullu triumfeerinud Kaia Kanepi ja Jürgen Zopp. Meeste paarismängus võitsid karika 2015. aastal Vladimir Ivanov ja Markus Kerner.



Eestlaste esitustega üksikmängudes võib siiski rahule jääda. Mattias Siimar ja Elena Malõgina jõudsid veerandfinaali, mis on mõlema jaoks nende parima tulemuse kordamine. Kristofer Siimar teenis põhitabeli esimese ringi võiduga karjääri esimese ATP punkti ja see viib ta seitsmenda eestlasena ATP edetabelisse. Siim Troost võitis esimest korda kvalifikatsiooniturniiri ja andis põhitabeli avaringis vägeva lahingu hilisemale võitjale Markos Kalovelonisele. Esimese WTA punkti teenis Saara Orav, sellega küll ta veel WTA edetabelisse ei jõua, kuid on sammu võrra eesmärgile lähemal.



Finaalidesse jõudsid meie naaberriikide tennisistid. Naiste finaalis alistas 17aastane lätlanna Daniela Vismane (WTA 693.) rohkem kui kaks tundi kestnud kohtumises 21aastase venelanna Angelina Žuravljova (WTA 748.) 4:6, 6:4, 6:2. Vismane lülitas avaringis konkurentsist Katriin Saare ja Žuravljova veerandfinaalis Elena Malõgina.

Meeste duellis võitis Rootsit esindav Dragos Nicolae Madaras (ATP 934.) Venemaa esindajat Markos Kalovelonist (ATP 703.) 6:2, 6:3. Madaras alistas teel finaali eestlased Kenneth Raisma ja Mattias Siimari, Kalovelonis Siim Troosti ja Kristofer Siimari.