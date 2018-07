USA spordimaailmas jätkuvad arutelud 2016. aastal alanud protestiaktsiooni üle, kus sportlased rahvushümni ajal ühele põlvele laskuvad. Kõik sai alguse 2016. aastal, kui ameerika jalgpallur Colin Kaepernick soovis tähelepanu suunata USA politsei brutaalsele ja rassistlikule käitumisele. See ajas aga endast välja president Donald Trumpi.

Kaepernicki algatus levis üle riigi ka teistele spordialadele. Ainuüksi ameerika jalgpalli profiliigas ehk NFLis on hümni ajal põlvele langenud enam kui 200 sportlast. Mullu septembris andis Trump klubide omanikele teada, et kõik protesteerijad tuleks vallandada.

President pole teemat siiani unustanud ja nüüd tuli ta Twitteris välja uue plaaniga: esimest korda põlvele laskumise järel tuleks jalgpallur mängust eemaldada, teistkordse protestiaktsiooni järel peaks jalgpalluri terveks hooajaks NFList eemaldama ja palgata jätma!

The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!