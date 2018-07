Saksamaal Hockenheimi ringrajal sõideti vormel-1 homse GP kvalifikatsioon, mille võitis kohalik mees Sebastian Vettel (Ferrari), kes läbis ringi ajaga 1.11,539, mis on kõigi aegade rekord.

Teiselt stardikohalt läheb homme rajale Valtteri Bottas (Mercedes), talle järgnesid kvalifikatsioonis Kimi Räikkönen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas) ja Romain Grosjean (Haas).

Q3 CLASSIFICATION: What a lap from Sebastian Vettel 🔥 #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/UKS3K0oZXs

Kehvasti läks neljakordsel maailmameistril Lewis Hamiltoni, kelle Mercedest tabasid tehnilised probleemid. Britt peaks homme rajale minema 14. stardikohalt, kuid võimalik, et tema autol vahetatakse välja käigukast ning seejärel kukuks ta stardireas 19. kohale.

That's Lewis Hamilton's qualifying session over!



He looks distraught 😢#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/ct37KXvzFS