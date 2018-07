Prantsusmaa velotuuri 14. etapi võitis Tanel Kangerti meeskonnakaaslane Omar Fraile (Astana), kes edestas kuue sekundiga Julian Alaphilippe’i (Quick-Step) ja Jasper Stuyvenit (Trek).

Fraile triumf on seda võimsam, et hommikul andis ta Hispaania televisioonile intervjuu, kus rääkis oma värsketest jalgadest ja võiduvõimalusest. „Mul on head jalad ja tänane etapp sobib eest ära sõitmiseks. Sellest võib saada ilus päev. Tour de France'i etapi võit oleks minu jaoks unistuste täitumine,“ ütles ta.

That was a hell of a climb and a first stage win on Le Tour for @OmarFraile 🏆

Une ascension en mode fusée et une première victoire sur le Tour pour @OmarFraile ! 🏆#TDF2018 pic.twitter.com/WKYa8tISuk — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

Unistus täituski. Ta suutis lõpus edestada sel tuuril head hoogu näitavat Alaphilippe’i ja Stuyvenit. Neljas oli täna Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

📊 GC Top 10 after stage 14!

📊 Top 10 du général après l'étape 14 !#TDF2018 pic.twitter.com/j4g3tBiqFv — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

Kangert lõpetas 45. kohal, võitjale kaotas ta 19 minuti ja 4 sekundiga. Ka peagrupp jäi seekord parimatest maha enam kui 18 minutit. Kokkuvõttes on eestlane 18. kohal ja jääb kollast särki kandvast liidrist Geraint Thomasest (Sky) maha 21 minuti ja 36 sekundiga.

Thomase edu teisel kohal oleva tiimikaaslase Chris Froome’i ees on minut ja 39 sekundit. Tom Dumoulin (Sunweb) jääb maha minuti ja 50 sekundiga.