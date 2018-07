Venemaal toimunud jalgpalli MMil paljude naerualuseks langenud Neymar püüdis selgitada, miks ta nii palju aega väljakul pikali veedab.

Brasiilase vastu tehakse palju vigu, kuid samas jääb tihti mulje, et ta kukub liiga kergesti. Internet oli turniiri vältel pungil naljavideodest, kus Neymar mööda maailma ringi rullis.

"Nägin neid videoid, aga võtsin asja huumoriga. Minu jaoks tähendab jalgpall triblamist, vastasega üks ühe vastu minemist. Ma ei saa seista konkurendi ees ja öelda: "Hea inimene, vabandust, aga ma tahan väravat lüüa." Nii ei saa teha. Ma pean temast mööda triblama. Tema omakorda proovib mind peatada," selgitas Neymar.

"Tihti olen teistest mängijatest kiirem ja kergem ning nad teevad mulle vea. Selleks on väljakul kohtunikud. Kas tõesti arvate, et mulle meeldib, kui neid vigu tehakse? Ei, see on valus! Pärast mänge panen neljaks või viieks tunniks jääd jalgade peale. Seda on keeruline seletada, sest kui inimesed pole asja ise kogenud, siis nad ei mõistagi."