Täna on pühapäev, 22. juuli ja spordimaailm ei maga. Põhifookus on kindlasti Hiinas, kus toimuvad vehklemise maailmameistrivõistlused. Nejast eestlannast on konkurentsi jäänud vaid valitsev Euroopa meister Katrina Lehis. Tour de France'il läbitakse täna 15. etapp, samuti peetakse täna kolm Premium liiga kohtumist. Püsige lainel!