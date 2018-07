"Ma ei saanud täpselt aru, mis juhtunud oli, seega ma tahtsin masina tagasi rajale saada, kuid mul kästi auto välja lülitada. Ma hüppasin välja ja tahtsin lükata, kuid see (boks) jäi liiga kaugele. Nägin ka õli lekkimas ja teadsin, et pean laskma auto kuhugi ära viia. Ma ei taha alla anda vaid jätkata lükkamist," jätkas 33aastane inglane.

"Mitte eriti. See on möödumiseks üks halvimaid radasid, seega ma teen mida suudan," lausus Hamilton, kelle tiitlilootused said nüüd korraliku paugu. Kodurajal sõitev Vettel loodab esikohalt startides saada kirja maksimumpunktid, samal ajal peab Hamilton võitlema, et üldse punkte teenida. Tabelis juhib sakslane hetkel 171 punktiga, Hamilton on 163 punktiga teine.