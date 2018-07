Liverpooli jalgpalliklubi viimase aja kulutamine on pinnale tõstnud peatreener Jürgen Kloppi kahe aasta tagused tsitaadid Manchester Unitedi kohta ning sakslane arvab siiani, et need peavad paika. Klopp väidab, et tema 2016. aastal öeldud laused raha kulutamise kohta tänapäeva jalgpallis vastavad endiselt tõele, vaatamata sellele, et Liverpool on viimasel ajal ise väga kalleid mängijaid ostnud. Kui Manchester United Paul Pogba ostis, oli Klopp ülimalt kriitiline ja sõnas et käituks teisiti, kui tal oleks võimalus nii palju raisata. Siis soetas Liverpool aga Virgil van Dijki ja Alisson Beckeri, tehes mõlemast vastavalt läbi aegade kalleima kaitsja ja väravavahi. Lisaks on ostetud Mo Salah, Naby Keita ja Fabinho, kõik rohkem kui 40 miljoni eest.

Kui 51aastasele sakslasele pressikorverentsil 2016. aastal öeldud sõnu meelde tuletas, ei olnud Liverpooli juhendaja eriti vaimustuses ja vastas vihaselt: "See on probleem, mis iganes lollust sa ütled, keegi ei unusta seda."

"See vastab endiselt tõele. Ma poleks osanud ette kujutada, et maailm muutub. 105 miljonit Pogba eest oli pöörane summa, kuid sellest ajast on maailm muutunud," jätkas endine Dortmundi Borussia peatreener. "Me ostsime kalleima väravavahi, tulevad veel mõned kenad üleminekud (teiste klubide poolt - toim)."