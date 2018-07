Madridi Reali suvi on siiani möödunud väga vaevaliselt. Lahkusid peatreener Zinedine Zindane ja tähtmängija Cristiano Ronaldo. Võimalik mineja on Karim Benzema ning nüüd on nimekirjaga liitunud ka Horvaatia poolkaitsja Mateo Kovacic.

Marca andmetel avaldas Kovacic eelmisel kuul soovi Madridi Realist lahkuda, et saada rohkem mänguaega. Horvaatia koondisega MM-finaali jõudnud poolkaitsja kohtus nüüd ka uue peatreeneri Julen Lopeteguiga, kes üritas horvaati ümber veenda, kuid tulutult. Kovacic on veendunud, et parim valik on Madridist lahkumine.

Huviliste ring on loomulikult lai. 24aastasest mängijast on huvitatud kaks Manchesteri suurklubi, City ja United, Müncheni Bayern, Liverpool ja Ronaldo värske koduklubi Juventus. Kõik on horvaadile väidetavalt pakkunud kohta põhimeeskonnas, kuigi kõigil on juba praegu keskväli maailmatasemel.

Real hakkab mõistma, et Kovacic on tõesti lahkumas ning nõuaks tasu, mis ületaks 50 miljoni euro piiri. Horvaat mängis eelmisel hooajal kõikide võistluste peale kokku 36 mängu, kuid 15 korral sekkus poolkaitsja vahetusest ja sama tihti vahetati ta ühel hetkel pingile. Keskmiselt sai Kovacic 50 minutit mänguaega, väravaid ta lüüe ei suutnud, kirjas on vaid kolm väravasöötu.