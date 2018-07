Saksamaal peetud vormel 1 etapil oli suursoosik kodurajal kihutanud Sebastian Vettel, kes pikalt ka liidrikohta hoidis. 15 ringi enne lõppu tegi ta aga sõiduvea ning hea võistlus läks luhta.

"See polnud suur viga. Mitte midagi sellist, mille pärast ma õhtul uinuda ei saaks," kommenteeris Vettel pärast võistlust Sky Sports´ile ning lisas: "Meil polnud täna sugugi vihma vaja."

Sakslane tõdes, et ta tegutses keerulistes oludes veidi liiga julgelt. "Meil on väga tugev auto ja võime seetõttu äärmiselt enesekindlad olla. Enesekindlamad kui teised. See saigi saatuslikuks. Oli puhas minu viga," sõnas ta.

Lisaks vabandas Vettel kogu meeskonna ees: "Väike viga, aga suured tagajärjed."

Vaata videost, kuidas Ferrari piloodi võistlus lõppes: