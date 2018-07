Jalgratturite hooaja tähtsaima suurtuuri Tour de France'i 15. etapi võitis Astana tiimi esindav taanlane Magnus Cort Nielsen. Tanel Kangerti koduklubi jaoks oli tegu teise järjestikuse esikohaga - eile oli parim Omar Fraile.

25aastane Nielsen edetas finišiheitluses Hispaania esindajat Ion Izagirret (Bahrein-Merida) ja hollandlast Bauke Mollemad (Trek-Segafredo). Neljanda koha napsas Michael Valgren, kes on sarnaselt võitjale taanlane ja teenib leiba Astanas.

Finišiheitlus:

⏪🔻 Relive the last kilometer of stage 15 and the first win on @LeTour for @MagnusCort!

⏪🔻 Revivez le dernier kilomètre de l'étape 15 et la première victoire de @MagnusCort sur le Tour !#TDF2018 pic.twitter.com/rSMjwgSjuk