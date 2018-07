Ferrari – Itaalia au ja uhkus. Ometi ollakse olukorras, kus üles kasvab noorte vormelifännide põlvkond, kes pole kümme aastat näinud ühtegi Ferrari triumfi. Nende mälus puudub pilt, mis tekitaks tunde, et punane auto on maailma parim.

Itaalias Vettelit ei fännata

Vetteli aktsiad langesid kolinal, nõnda ka usk paremasse tulevikku. Vanzini selgitab, et itaallased pole mitte neljakordse maailmameistri, vaid Ferrari fännid. Sakslasel oleks võimalik asju muuta, kuid selleks on vaja võitma hakata. „Meie jaoks on see tavaline. Enne, kui hakkame kellegi fänniks, peab ta võitma – ta peab väga palju võitma! Sama lugu oli näiteks Michael Schumacheriga.“

Kõigi aegade edukaima vormelitiimi sõitja tuli viimati maailmameistriks 2007. aastal, kui Itaalia pani rõõmust rõkkama Kimi Räikkönen. Aasta hiljem suutis Ferrari võita konstruktorite karika, kuid individuaalne tiitel läks toona McLarenis olnud Hamiltonile. Pärast seda püsib vaikus ja ootus.

Siiski mäletab ajalugu ka pikemat tiitlipõuda – 1983. ja 1999. aasta konstruktorite karikate vahel ei võitnud punased mitte midagi. Jean Todtil õnnestus siiski õigel ajal Schumacher tiimi meelitada ning edasised saavutused võivadki jääda ületamatuteks. Sakslane võttis viis järjestikust tiitlit ja tõestas, et Ferrari on kõige vägevam. Schumacheri lahkumise järel saabus aga mandumine.

Midagi pole otsustatud, aga tegelikult teatakse ka Ferraris, et eelmise aasta teise poole etapid sobisid Mercedesele paremini. Kui tänavu mõlemad tiitlid Saksamaa autotootjale lähevad, hakatakse ilmselt muudatusi tegema. Ka sõitjate seas.

Päästja tuleb Monacost?

Väidetavalt sõlmis Ferrari lepingu 20aastase Monaco mehe Charles Leclerciga. Vanzini usub, et jutud vastavad tõele, aga tema sõnul pole kindel, millal noor talent päriselt sõitma hakkab. Kui Räikkönen suudab taas oma taset tõestada, pole mõtet soomlase kogemustest loobuda. Need tulevad kasuks nii garaažis kui ringrajal.

„Olen Kimi fänn. Mulle meeldib, et ta on vana kooli sõitja. Ta armastab võidu kihutamist. Ta ei räägi palju, aga piisab ainult tema Instagrami konto külastamisest – see on igal korral fantastiline. Ta on kangelane, keda tahaks alati meie spordis näha, kuid tegelikult on aeg muutusteks. Ta on Ferraris tagasi viiendat hooaega ja pole midagi võitnud. Igal aastal tekib küsimus: miks Kimi piisavalt tugev pole? Pärast seda tõestab ta alati, et Kimi peab jääma!“ selgitas ajakirjanik.

Ta tõi huvitava paralleeli Itaalia jalgpalliikooni Francesco Tottiga, kes väga kõrges eas AS Roma värve kaitses. „Imeline mängija, aga igal hooajal oli treener kohustatud talle võimalusi andma. Totti mängiski ja fännid said aru, et tegelikult oleksid nad ilma temata tugevamad. Mina usun, et ka Ferraris on aeg muutusteks.“

Viimati keeras Ferrari rooli Leclercist noorem mees 1960. aastate algul, kui oma võimaluse sai 19aastane Ricardo Rodriguez. Selle sajandi noorim punase vormeli piloot oli Felipe Massa, kes liitus nendega 24aastaselt. Seega seisab Ferrari suure otsuse lävel: nooruslik uljus või vanameistri kindlus? Kui tiitlipõud peaks jätkuma ka tänavu, läheb otsuse langetamine veelgi keerulisemaks.

***

Vettel: magamata öid ei tule

Vormel-1 MM-sarja liidrikoha kaotanud Sebastian Vettel (Ferrari) kulges kodurajal üsna kindla liidrina, kuid 51. ringi lõpus sõitis neljakordne maailmameister rajalt välja. Mitte kedagi peale enda polnud tal süüdistada. Võidu noppis Lewis Hamilton (Mercedes), kes kokkuvõttes liidriks tõusis.

„Olin rajapiiretes ja sain aru, et siit enam väljapääsu pole. Ma ei usu, et tegu oli suure eksimusega, aga see jättis sõidu tulemusele hiiglasliku jälje,“ arutles ta. „Samas pole asi nii hull, et ma ei saaks vea tõttu öösel magada. Muidugi olen pettunud, sest kuni selle hetkeni oli kõik väga fästi.“

Tiitliheitlus elab siiski edasi ja Vetteli usk on vankumatu. „Kokkuvõttes oli kogu nädalavahetus positiivne, otsustavaks sai üks eksimus. Meil on tugev auto ja võime olla enesekindlamad kui keegi teine.“

Saksamaa GP

Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) +4,535 Kimi Räikkönen (Ferrari) +6,732 Max Verstappen (Red Bull) +7,654 Nico Hülkenberg (Renault) +26,609 Romain Grosjean (Haas) +28,871 Lewis Hamilton jagas võidule järgnevaid emotsioone oma 6,8 miljoni Instagrami fänniga. (PA Images/Scanpix)

MM-sarja üldseis

Individuaalne:

Lewis Hamilton (Mercedes) 188 punkti Sebastian Vettel (Ferrari) 171 Kimi Räikkönen (Ferrari) 131 Valtteri Bottas (Mercedes) 122 Daniel Ricciardo (Red Bull) 106 Max Verstappen (Red Bull) 105

Meeskondlik: