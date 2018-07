Kui Sky laseb sõitjatel ausalt võistelda, peab Froome Püreneedes ründama või ootama, et konkurendil jõud otsa saaks. 32aastane Walesist pärit Thomas on võitnud küll nädalaseid tuure, aga kolm nädalat järjest tähelepanu keskpunktis olla midagi muud.

Jalgratturite hooaja tähtsaima suurtuuri Tour de France'i viimase nädala eel on üldvõitja lahtine. Sky rattur on küll liider, aga tema nimi pole Chris Froome, vaid pikalt abilise rollis olnud Geraint Thomas.

„Kõige tähtsam, et me ei hakkaks omavahel võitlema ja lõpuks saaks hoopis Tom Dumoulin esikoha. Siis paistaksime väga lollid välja,“ rääkis Thomas laupäeval portaalile Cyclingnews. Mullu Giro d'Italia võitnud hollandlane jääb Thomasest maha 1.50, Froome'iga on tema vahe vaid 11 sekundit.

Ühtlasi nimetas Thomas end esimest korda meeskonna liidriks. „Suurtuuril tiimi juhtida on minu jaoks uus olukord. Froome'i ja Dumoulini kohal on samuti küsimärk, sest neil on maikuine Giro jalgades. Keegi ei tea, mis nendega juhtuda võib. Oskan öelda ainult seda, et oleme meeskonnana väga heas seisus.“

Trekisõidus kaks olümpiakulda võitnud Thomas ütles, et tema enda õlgadel erilist pinget ei tunne.

„Võrreldes trekiga on stressi palju vähem. Naudin kollases särgis sõitmist. Võtan päeva korraga ja ei mõtle kaugele ette. Kui võrrelda seda Londoni olümpia meeskondliku jälitussõidu finaaliga, kus kolm tiimikaaslast sõltusid minu tehtavast tööst, pole kollase särgi hoidmises mingit pinget. Vot see oli raske! Froome on mulle lähedal, aga ta võtab minult pingeid maha. Kui minuga midagi juhtub, jääb Sky ilmselt ikkagi esikohale,“ sõnas ta.

Pidu Astana leeris

Froome on vähemalt sõnades samuti olukorraga rahul. „Suudame teineteist toetada. Usun, et konkurentidel on päris keeruline kahte sama meeskonna liiget korraga jälgida. Meil on palju võimalusi, kuidas etappide finišeid lahendada.“

Nädalavahetuse etapid pakkusid rohkelt rõõmu Tanel Kangerti tööandjale Astanale. Laupäeval oli parim Omar Fraile (Hispaania), pühapäeval Magnus Cort Nielsen (Taani). Kumbki polnud varem Tour de France'i etapil triumfeerinud. Küll oli Fraile kontos mulluse Giro etapivõit, Nielsen on 2016. aasta Vueltal parim kahel korral.