Augustis peetava kergejõustiku EMi eel on Eesti spordisõprade ootused peamiselt seotud odaviskega. Saksamaa trio Andreas Hofmann, Thomas Röhler, Johannes Vetter testisid vormi kodustel meistrivõistlustel.

Magnus Kirt on oma isikliku rekordi nihutanud 89.75ni, millega on ta tänavusel hooajal neljas mees. Temast rohkem on visanud vaid sakslased.

Vetteril on sellest aastat kirjas 92.70, Hofmannil 92.06 ja Röhrleril 91.78. Kirdi seljataga on Jakub Vadlejch 89.02ga.