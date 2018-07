TENNIS

Ja ka Kaia Kanepi (WTA 49.) tegemistest. Tal on Venemaal Moskvas WTA-turniiriks kaheksas asetus. Avaringis läheb Kanepi vastamisi kohaliku tennisisti Vera Zvonarevaga (WTA 133.). See matš peetakse peaväljakul viiendana ning ei alga kindlasti enne 17.30. Moska turniiri auhinnafond on 638 737 eurot.

Kaia Kanepi. (CHRISTIAN HARTMANN)

33aastased Kanepi ja Zvonareva on varasemalt läinud vastamisi korra, 2010. aastal jäi US Openil peale venelanna. Kusjuures samal aastal oli Zvonareva maailma teine reket!