Autoralli MM-sari on puhkuselt naasmas, sel nädalal peetakse hooaja kaheksas etapp Soomes. Suurte ootustega läheb sinna kogu Toyota tiim, kuid eriti näljane on kogenud Jari-Matti Latvala, kelle aasta pole sugugi hästi õnnestunud. "Tuleb olla kogu aeg iseendas ja autos 100% kindel. Kui oled 95% peal, siis kaotad kohe meeletult aega. Soome rallil ei tehta nalja. Siin tuleb olla pühendunud ja enesekindel," rääkis Latvala koduse võistluse eel. 33aastane Latvala on Soome ralli võitnud kahel korral (2014-2015). Mullu triumfeeris tema tiimikaaslane, samuti koduradadel kihutav, Esapekka Lappi, kellele on see siiani ka ainsaks etapivõiduks.

"Soome ralli tähendab minu jaoks alati gaas põhjas sõitmist. See on kõige nauditavam tunne. Siin saab tõesti kiiresti sõita. Lisaks suured hüpped - see kõik kokku tekitab meeletu adrenaliini," arutles Lappi.

Võidumõtetega läheb üle lahe ka kolmas Toyota ekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja. "See aasta on palju uusi teid, mida me pole varem näinud. See teeb ralli veelgi väljakutsuvamaks," ütles Tänak mõned päevad tagasi.