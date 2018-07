Saksamaa jalgpalli üks säravamaid nimesid Mesut Özil teatas eile, et ülimalt suure tõenäosusega ta enam rahvuskoondist ei esinda. Müncheni Bayerni presidendi Uli Hönessi sõnutsi meeskond sellest ei kaota.

"Ta on juba aastaid s****ti mänginud," ütles Höness, kelle arvates peaks Özil juba ammu koondisest väljas olema, Bildile. "Viimati võitis ta palli võib-olla enne 2014. aasta MMi."

Saksamaa edukaima satsi president sõnas, et Özil on neile klubijalgpallis isegi kasuks tulnud. "Millal iganes oleme Arsenaliga mänginud, siis ründame Özili koha pealt, sest teame, et ta on nõrgim lüli," põrutas Höness.

Ta jätkas: "Tema 35 miljonit jälgijat, keda päriselus ilmselt ei eksisteeri, on vaimustuses, kui ta suudab ühe täpse pika söödu anda."

Höness usub, et Saksamaa jalgpallis on asjad veidi käest lastud ning viimastel aastatel pole toimunud vajalikku arengut. Üheks põhjuseks peab ta näiteks Özilit, kes vaatamata oma taseme langusele pidevalt tiimi kutsuti.