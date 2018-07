Moskva CSKA korvpallimeeskond teatas täna, et nendega liitub 23aastane ameeriklane Alec Peters.

"Petersil oli ka NBAst pakkumisi, ent ta arvas, et edasise karjääri huvides on tal parim meiega liituda. Usun, et ta aitab meid oma suurepärase kaugviske, korvialuse mängu, platsinägemise, meeskondliku kaitse ja palju muuga," kommenteeris CSKA peatreener Dimitris Itoudis.