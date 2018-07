Citroeni WRC-tiim on ainus, kel sellest hooajast veel autoralli MM-sarjas etapivõit puudu. Keeruline loota, et see tuleks sel nädalal Soomest, kuid võistluse eel on meeskond äärmiselt ootusärev.

"Tunnen end Soome ralli eel väga enesekindlalt. Sellelt etapilt on mul kõige rohkem kogemusi. Kogemused on Soomes väga tähtsad, veel enam, et tänavu on osad katsed veidi muutunud."

Positiivselt on meelestatud ka tiimiboss Pierre Budar. "Rally Estonia ja testipäevad Soomes läksid väga hästi, oleme võistluseks suurepäraselt valmis," ütles ta. "Meil on sellelt rallilt palju kogemusi, masinal on mitmeid uuendusi, nii et loodetavasti võitleme kõrgete kohtade eest."