Öeldakse, et meeskond on kõige haavatavam siis, kui oled just soorinud. Tiim juubeldab, lõõgastub ja keskendumine väheneb. Mehhiko liigas tõestati, et nii ka on, kuigi skoorimise osa võib praegu vahele jätta.

Monarcas Morelia teenis pühapäeval Mehhiko liigas Toluca vastu 90. minutil karistuslöögi. Sel hetkel oldi 0:1 kaotusseisus. Pall lendas ilusa kaarega karistusalla, kus nahkkera ka väravavõrku lükati. Loomulikult jooksis kogu meeskond kohe tähistama, kuid joovastuse käigus ei märgatud, et abikohtunik suluseisu märgiks lipu oli tõstnud.

Kodumeeskonna Toluca väravavaht lõi pika palli ette ning poolkaitsja Rubens Sambueza ülesandeks jäi mänguvahend tühja väravasse lükata. Mõne hetkega oli 1:1 viigist saanud Toluca 2:0 võit ning Morelia oli sunnitud valusa õppetunniga koju sõitma.