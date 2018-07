Liverpooli jalgpallimeeskonna väravavahi Loris Kariuse mängud on Anfieldil ilmselt mängitud, kuid mitte tehtud eksimuste tõttu. Saksamaa puurivaht on õnnetu, et Liverpool otsustas uue väravavahi osta ning kaalub oma tulevikku Inglismaa klubis.

Liverpool purustas 72.5 miljoni euroga rekordsumma, mis kunagi väravavahi eest makstud ning kõigi eelduste kohaselt saab Alisson Becker ka uueks esikindaks. Sellise asjade käiguga ei suuda absoluutselt leppida eelmisel hooajal postide vahel seisnud Karius, kes on The Telegraphi andmetel peatreener Kloppi peale väga solvunud.

Väidetavalt on endine Mainzi väravavaht kibestunud ja šokis Kloppi otsusega Alisson osta. 25aastane sakslane tunneb, et teda on alt veetud ning suure tõenäosusega lahkub Karius enne üleminekuakna sulgumist Liverpoolist.