Prantsusmaa koondise ja Chelsea edurivimees Olivier Girod lubas enne MMi, et võidu korral lõikab ta juuksed maha. Nüüdseks on prantslane lubaduse ka täitnud.

Chelsea ründaja on nüüdseks siiski juuksurisalongi külastanud ning avaldas, et viivituse taga oli tema naine, kes käskis enne välimuse muutust oodata, kuniks poeg on ristitud.