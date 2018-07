Doping ja tennis pole just kõige sagedamini ühte lausesse mahtuvad sõnad. Meeste maailma esireketi Rafael Nadali sõnul on see tingitud tennisemaailma veidi sõjaväelisest režiimist, kus tuleb pidevalt ülemustele raporteerida.

"Neid inimesi, kes millegagi patustada proovivad, leidub igas spordis, kuid tennist pole suur dopinguskandaal räsinud," sõnas Nadal intervjuus La Gazzetta dello Spordile. "Meil on vähem juhtumeid, kui teistel aladel, sest peame 365 päeva aastas olema valmis dopinguproove andma. Lisaks peame pidevalt raporteerima, kus me oleme. See on väga range režiim."

Express UK andmetel andsid maailma TOP20 meestennisisti eelmisel aastal vähemalt 11 dopinguproovi, enamike puhul oli vastav number isegi 14. Sealhulgas tehti kõikidele sportlastele vähemalt 7 võistlusvälist visiiti.