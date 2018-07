Eesti jalgpallikoondise ühe võtmemängija Konstantin Vassiljev olukord leivaisa Gliwice Piasti juures on murettekitav. Kuigi mehel on Poola klubiga kaheaastane leping, ei registreerinud meeskond teda eelolevaks hooajaks. Lisaks on poolkaitsja treeningutel külmutatud ning peab ennast vormis hoidma individuaalselt.

"Olukord on väga tõsine, sest mängupraktika puudumisel hakkab tase langema. Kui jalgpallur ei saa mängida ja meeskonnaga isegi mitte treenida, siis pole tema koondisest eemale jäämine välistatud – samas ma ei ütle, et see kindlasti juhtub," vahendab ERRi spordiportaal koondise peatreener Martin Reimi sõnu

"Rahvuste liiga mängudeni on jäänud vaid poolteist kuud ja ma väga loodan, et ta leiab koha kus ta saab mängida ja treenida. Vassiljev on meie meeskonna üks liidritest. Heas vormis on ta meeskonnale väga oluline, kuid on liiga vara öelda, kas ta pääseb koondisesse või mitte."