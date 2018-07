Liverpooli jalgpalliklubi valmistub uueks hooajaks hetkel USAs, kus turnee raames madistatakse Dortmundi Borussia, Manchester City ja Manchester Unitediga.

Saksa tippklubile vandusid punased juba alla ning eelseisvad mängud Manchesteri kahe suurega peaksid näitama, millises seisus Liverpool hooajale vastu läheb. Või kas ikka näitavad? Punaste peatreener Jürgen Klopp ei lase sõpruskohtumiste tulemustest ennast igatahes häirida.

"Mängime sel nädalal nii City ja Unitediga. Kui me võidame neid, ütlevad inimesed, et oleme fantastilised. Kaotuse puhul hakatakse aga näpuga näitama ja küsima, mida üldse hooaja eel tegime. Tähtis on rahulikuks jääda ja olukorda õigesti analüüsida. Alles siis saab progressist rääkida. Olen enesekindel, kuid hooajaeelsetes sõprusmängudes ei saa enam meeskonda ühtselt hingama," selgitas sakslane.

"Vanasti oli tiimidel kuus nädalat aega, et hooaja eel koostööd lihvida. Siis sai nädalaks ajaks toiduta Rootsi metsa minna, et kambavaimu otsida, nagu mina noorena tegin. Praegu pole see enam võimalik," sõnas Klopp.