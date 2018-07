12kordne olümpiamedalist Ryan Lochte peab järgmiseks 14 kuuks ujumisest suu puhtaks pühkima. 33aastane ameeriklane kanti dopingupatuste nimekirja, kuid seda mitte agarate kontrollijate tõttu.

Tõele au andes ei kasutanud Lochte isegi ühtegi keelatud ainet, kuid sellegipoolest jäi ta USA antidopingu agentuurile hambusse. Miks? Instagrami postituse tõttu.

Kuuekordne olümpiavõitja postitas oma Instagrami pildi, kus ta oli tilguti all. Tilgutid on aga vastuolus USA antidopingu reeglitega, mistõttu talle ka 14kuuline karistus määrati.

"Reeglid on reeglid ja ma aktsepteerin seda, et ma läksin nendega vastuollu. Küll võin rahumeeli öelda, et ma ei võtnud ühtegi keelatud ainet. Loodan, et nii mõnigi sportlane saab minu veast õppida," sõnas ameeriklane meediale.

Mehe sõnul tarbis ta B-vitamiini. "See pole keelatud, vaid täiesti legaalne. Võite seda rahumeeli igast apteegist osta, kuid reeglid on ikkagi reeglid ja neid tuleb täita. Loomulikult on karistus karm, arvestades, et ma ei tarbinud midagi keelatut, kuid pole midagi teha. Ma polnud varem reeglitega kursis, kuid nüüd tean neid paremini."