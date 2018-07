"Meie koondis on viimase viie aasta jooksul metsikult edasi arenenud. Praegune ja tollane koondis on sisuliselt võrreldamatud. Sama kehtib ka Iisraeli kohta. Seda, millised nad praegu on, näeme alles kontrollkohtumistes. Neil oli head mängijad kõvades liigades. Kindlasti ei alahinda ma neid," sõnas juhendaja.

Teiseks sinilõvide vastaseks on Läti koondis, kelle peatreener Avo Keel meie rahvusesindust läbi ja lõhki tunneb. Kas seetõttu tuleb tagatubades nüüd ajusid ragistada, et kuidagigi Pärnu võrkpalliklubi treenerit üllatada?

"Ma ei keskendu vastastele või nende üllatamisele," oli Cretu kärme vastus. "Mind huvitab enda meeskonna mängupilt. Tahan, et muutuksime stabiilsemaks ega üheski mänguelemendis - servil, vastuvõtul, rünnakul - ära vajuks. Tänapäeval ei pea olema enam kusagil sündinud, et vastastest midagi teada. Infoajastul on kogu materjal ju paari hiireklõpsuga saadaval. Enam ei pea videopilti tikutulega taga otsima."

Lahingusse uute sõdalastega

Võrreldes kevadiste mängudega on peatreeneril kasutada eelmisel suvel põhiraskust kandnud Ardo Kreek ja Andrus Raadik. Lisaks on taas treeningutel suve alguses operatsioonil käinud Andres Toobal.

"See on väga oluline, et need mehed tagasi on. See annab kambale väga palju juurde, vahet pole, kas nad mängivad või mitte," leidis Cretu. Lisaks pole tema sõnul hullu sellest, et Raadik vahepeal kolm kuud võrkpalli kättegi pole võtnud. "Loomulikult pole see ideaalne olukord, aga meil on veel neli nädalat aega. Pealegi, sa ei unusta suvega ära seda, mida oled terve elu teinud."

Nii sai leevendust ka koondise nurgaründajate kriis, mis suve hakul pärast Raadiku, Martti Juhkami ja Keith Puparti loobumist tekkis ning mille tõttu Oliver Venno uuel positsioonil rabelema pidi.

Lisaks Raadikule on nurgasektsioonis palle maha löömas Robert Täht ning Kristo Kollo. Uute meestena on valikmängudeks koondise silmapiirile tõusnud Albert Hurt ja Stefan Kaibald, kes puksisid (ajutiselt) välja Rauno Tamme ja Karli Alliku.

"Albert ja Stefan näitasid ennast B-koondise juures väga heast küljest ja tahtsin neile võimaluse anda. Küll ei tähenda see, et teiste meeste jaoks on koondiseuks edaspidi suletud," selgitas Cretu.