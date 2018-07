Argentina jalgpall on leinas, sest nädalavahetusel tapeti Buenos Airese tänavatel 25aastane väravavaht Facundo Espindola.

River Plate'i noortesüsteemist sirgunud puurilukk kaotas oma elu tänavakakluses. Espindola lahkus ööl vastu pühapäeva ühest Buenos Airese ööklubist, kui kaks seltskonda omavahel kaklema läksid. Esialgu piirduti ainult rusikahoopidega, kuid üks hetkel võttis üks osalistest taskust välja noa ning lõikas väravavahi kõri selja tagant läbi.

Kohalikud võimud on hetkel kinni pidanud kaks meest, kellest üks on San Telmo edurivimees Nahuel Oviedo. Kakluse puhkemise põhjus on jätkuvalt selgitamisel.