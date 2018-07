Selle nädala alguses Tallinna FC Flora ja Viljandi jalgpalliklubi Tulevik vahel sõlmitud laenulepingu alusel esindab ründav poolkaitsja Herol Riiberg ka tänavuse hooaja teisel poolel Viljandi esindusmeeskonda.

Tuleviku peatreener Sander Post tervitas saavutatud kokkulepet ning lausus, et Heroli mullused esitused Tuleviku särgis näitasid, et tegemist on kvaliteetse mängumehega. „Ta on väga loominguline mängija, hea tehnilise baasiga ning loodan, et Herol suudab ka tänavu meile seatud eesmärkide saavutamisel abiks olla,“ ütles Post.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt tõi laenulepingu sõlmimise tõukejõuna esile mängumehele tuttava keskkonna. „Heroli praegust arengut silmas pidades leidsime üheskoos, et tal on mõistlik uuesti meie juurest laenule minna ja teenida võimalikult palju mänguaega,“ kommenteeris Hurt. „Viljandis on Herolile tuttav keskkond ning mullu loodi talle seal kõik jalgpallile pühendumiseks vajalikud tingimused.“

Herol Riiberg ise kinnitas, et ootab uut aega Viljandis põnevusega. „Mängunälg on suur,“ kinnitas ta. „Nüüd tuleb trennides uuesti Viljandi rütmi sisse elada ja end tõestada – Sander Posti käe all ma ju mänginud ei ole. Usun, et teeme Tulevikuga hea hooaja teise poole,“ avaldas ta veendumust.

Möödunud hooaja teisel poolel Viljandi Tulevikku esindanud Riiberg lõi Tuleviku eest 22 mängus kuus väravat ja andis neli resultatiivset söötu. Tänavu hakkab Herol Viljandi meeskonnas kandma särki numbriga 7.