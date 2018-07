Tour de France'i tänane etapp jäi hetkeks pooleli, sest farmerite mässu peatada üritanud politseinikud piserdasid pipragaasi, mis tõenäoliselt tuule tõttu ka ratturite näkku sattus.

29 km kaugusel stardist tekkis protestivate farmerite ja korrakaitsjate vahel konflikt, kus läks käiku ka pipragaas. Tuul puhus gaasi aga ka mööda sõitvate sportlaste pihta ja nii mõnedki vajasid arstiabi.

World feed won’t show the replays for obvious reasons but it’ll make the news anyway, so here are the pics from the stupid attack. Why would one do that? It’s just dangerous! (Seems like Pepper spray was used by the police to fend of attackers) #TDF2018 pic.twitter.com/UBLhVUJ7nC