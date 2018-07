Endine Hispaania ja Madridi Reali väravavaht Iker Casillas astus Liverpooli puurivahi Loris Kariuse kaitseks välja ning postitas Twitterisse video oma karjääri suurimatest prohmakatest. 25aastane Karius sattus turmtule alla peale kohutavaid eksimusi Meistrite Liiga finaalis Reali vastu ning fännid ei ole siiani neid apsakaid unustanud. Sakslane ise ei ole vist samuti apsakatest üle saanud, mida on tõestanud hooajaeelsed sõprusmängud, kus Loris taas arvukalt pirukaid on küpsetanud. Brasiilia koondislase Alisson Beckeri saabumine Romast võib sundida Kariuse Liverpoolist lahkuma ning see on tekitanud legendaarses Hispaania kollkipris Iker Casillases kaastunnet. Iker on samuti sarnases olukorras olnud, kui toonane Madridi peatreener Jose Mourinho ta pingile kukutas ja hispaanlane Portoga liituma pidi.

Hispaania koondise eest 167 mängu pidanud puurivaht kirjutas Twitteris: "Millal lõppeb Loris Kariuse ründamine? Ma räägin temast sarnaselt paljude teiste värvavahtidega. Maailmas on nii palju tõsiseid probleeme. Kurat! Jätke poiss rahule! Ta on ka inimene. Me kõik oleme!" Este ataque a @LorisKarius va a terminar alguna vez? Hablo de él como tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas serios en el mundo joder! Dejar al chaval en paz! También es persona. Como lo somos todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 22, 2018

2010. aasta maailmameister lisas veel ühe säutsu ning postitas ka video, millega tuletas maailmale meelde, et ka parimatest parimad teevad vahel väga tähtsates mängudes hirmsaid prohmakaid. "Meie kõigi taga on üks inimene. Tõstku käed kõik, kes pole mitte kunagi põrunud. Eksimustest õppimine teeb meid tugevamaks ja inimlikumaks." Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 24, 2018