Messi ja Ronaldo liigasisene rivaliteet ei pruugi veel läbi olla, sest Milano Inter on Argentina pallivõlurist väga huvitatud ja soovib Messit Itaaliasse meelitada.

Ajal, mil need kaks superstaari Hispaania liigas mängisid, ei suutnud keegi teine Ballon d'Ori võita, kuid Ronaldo liitumine Serie A valitseja Juventusega paistis tähendavat ühe ajastu lõppu. Nüüd on kuulujutud ka Messit Saapamaale viimas.

🇮🇹 📰 | Front page of Tuttosport:



CR7 to Juve sparks up Pirelli's CEO, Tronchetti to make an attempt:

"Ronaldo is good for Italian football.

Messi [to] Inter? May be."



Higuaín or Morata for Milan. pic.twitter.com/cxhRiX2FOu