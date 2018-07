FIFA avalikustas täna kümme parimat mees-ja naisjalgpalurit ning ka sama palju peatreenereid.

Parima meesjalgpalluri arvestuses on suursoosikuks taaskord Cristiano Ronaldo, kes kevadel kolmanda järjestikuse Meistrite Liiga tiitli pea kohale tõstis. Kahekordne "The Best" auhinna võitja peab rinda pistma teiste seas endiste meeskonnakaaslaste Luka Modrici ja Raphael Varane'iga ning igipõlise rivaali Lionel Messiga. Samuti on konkurentsis neli Premier League'i mängijat: Harry Kane, Eden Hazard, Kevin De Bruyne ja Mohamed Salah.

Oma lemmikuid saavad valida ka fännid ning FIFA sõnutsi on neil häältel sama suur kaal kui alakirjanike ja rahvuskoondiste kaptenite ja treenerite häältel. Vali igas kategoorias oma kolm lemmikut SIIN!