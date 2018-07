Venemaa tugevuselt kolmandas liigas tähistas Alexander Belov värava löömist väga erilisel moel. Peale oma meeskonna Miassi Torpeedo eest skoorimist jooksis mees lillede ja sõrmuse järele ning tegi seejärel oma tüdruksõbrale abieluettepaneku. Torpeedo võitis mängu 6:2 ning tüdruk ütles "jah".

Torpedo midfielder Aleksandr Belov made his girlfriend proposal to get married following the goal vs Uralets. She said “Yes!”. That’s fantastic, congrats!



(🎥Credits: @abushkin) pic.twitter.com/pxKjrPMP9j