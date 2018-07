Eile õhtul alustati jalgpalli Meistrite liiga teise eelringiga. Avavoorus Flora alistanud Beer-Sheva Hapoel jäi võõral väljakul koguni 0:5 alla Horvaatia meistrile Zagrebi Dinamole.

Zagrebi mehed said püssi paukuma avapoolaja keskel, kaks väravat löödi 22. ja 28. minutil. Pärast pausi põrutati Iisraeli klubi võrku veel kolm palli, mis tähendab, et tuleval teisipäeval peetavas korduskohtumises on Beer-Sheva edasipääsuvõimalused nulli lähedased.

Siiski pole selle paari kaotaja euroteekond läbi. Nimelt jätkuvad mängud Euroopa liigas, kus saab end proovile panna kolmandas ringis.

Kusjuures antud paari kaotaja läheb vastamisi Nikosia APOELi ja Flora mängu võitjaga. Peaks õnnestuma Eesti meisterklubil tugev Küprose sats alistada, saaks suure tõenäosusega näha kordusmatši Beer-Shevaga.

APOEL ja Flora peavad oma mängud 26. juulil ja 2. augustil.