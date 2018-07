Inglismaa jalgpalli kõrgliiga uue hooaja alguseni on jäänud vaid paar nädalat. Meeskondadel käib kõva võidurelvastumine, millele kulub tohutult raha. Valitseva meisterklubi Manchester City peatreener Pep Guardiola usub, et suure kulutamise on tekitanud nemad.

"Iga klubi teeb, mida nad heaks arvavad. Ja ma mõistan seda," ütles Guardiola Reutersile.

Täpsemalt rääkis hispaanlane ka Liverpoolist, kes on suvel end täiendanud nelja mängijaga. Nende hulgas on ka Brasiilia väravavaht Alisson Becker, kelle eest käidi välja maailmarekordilised (väravavahi eest) 75 miljonit eurot.