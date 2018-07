28.-29. juulil toimuvad Kadrioru staadionil EV100 Eesti meistrivõistlused kergejõustikus, kus näeb mitmeid põnevaid duelle ja Eesti parimaid kergejõustiklasi.

Oma osalemise on kinnitanud mitmed Berliini Euroopa meistrivõistlustele sõitvad sportlased – olümpiavõitja Gerd Kanter, Magnus Kirt, Maicel Uibo, Rasmus Mägi, Anna Maria Orel, Martin Kupper, Tanel Laanmäe jt., kelle jaoks on Eesti meistrivõistlused peaprooviks enne EMi. Lisaks on 101. korda toimuvad Eesti meistrivõistlused viimaseks võimaluseks täitmaks EMi normatiive.

Meeste odaviskes saab publik näha sel suvel kolmel korral Eesti rekordit parandanud Magnus Kirti (TTÜ SK), kellele pakub konkurentsi veel teine Berliinis võistlev odaviskaja Tanel Laanmäe (SK Viraaž).