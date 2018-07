ASD Napoli CF on Itaalia suurklubi naiskond, kes mullu lõpetas Serie B ehk tugevuselt teises liigas oma grupi seitsmendal kohal, seisab Flora kodulehel. Eesti koondislaste Kutteri ja Tammiku jaoks on säärane käik suur samm karjääris edasi ning üheskoos uue klubiga on eesmärgiks uuel hooajal tagada koht Serie A-s.

Floras enamasti kaitsva poolkaitsja rolli täitev Kutter lausus, et võimalus Itaaliasse liikuda tuli läbi agendi. "Otsisin võimalust mängida jalgpalli sellises klubis, kus saaksin keskenduda ainult treenimisele ja mängimisele. Sain agendilt tagasisidet, et Itaalia esiliigaklubi Napoli on minust huvitatud, misjärel arutasime klubiga kõik tingimused läbi. Otsustasin just selle väljakutse vastu võtta, kuna nende tase ja treeningkeskkond aitavad mul kindlasti mängijana mitmekülgsemaks areneda," lausus ta.

"Mul on väga hea meel, et mu unistus täitub ja saan pühenduda sajaprotsendiliselt jalgpallile. Klubi on väga ambitsioonikas ja ka üldiselt pööratakse naiste jalgpallile Itaalias rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Annan endast parima, et naiskond saavutaks oma eesmärgi tõusta kõrgliigasse."

Ründava poolkaitsjana tegutsev ning sügisel oma 20. sünnipäeva tähistav Tammik on tänavu Flora särgis löönud 18 mängus 14 väravat. Mullu oli ta aga Naiste Meistriliigas 33 väravaga resultatiivseim mängija.

"Tahe välismaal mängida on olnud mul juba ammu ning nüüd see võimalus ka tekkis," ütles Tammik. "Loodan leida uusi väljakutseid ning panna end proovile täiesti teistsuguses keskkonnas," lisas 2015. aasta lõpul paar kuud ka Inglismaal pallinud Tammik.

Ka FC Flora naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva avaldas suurt heameelt, et neiud oma karjääris uut peatükki alustavad. "Meil on hea meel, et Eneli ja Lisette on saanud võimaluse astuda sammu edasi ning tegeleda jalgpalliga professionaalsel tasemel. Mõlemad on selleks väga palju tööd teinud ning on saanud korralikud oskused ja teadmised, mida oma edaspidises jalgpallurikarjääris kasutada," lausus Ševoldajeva.

"Florast on aastate jooksul kõige rohkem naisjalgpallureid siirdunud professionaalseteks jalgpalluriteks, mis peaks kõigile noortele naisjalgpalluritele näitama, et tasub teha palju tööd, nii on sellised asjad täiesti võimalikud."