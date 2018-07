Bildile antud intervjuus selgitas suurklubi boss, kuidas tänapäeva mängijateturg toimib. Selgub, et ka Dortmund oleks nõus sobiva jalgpalluri eest 100 miljonit eurot laiali laduma. Mõne üksiku mehe eest olevatki see aus hind.

Kas 100 miljonit eurot hea jalgpalluri eest on palju? Ei ole, ütleb Dortmundi Borussia juht Hans-Joachim Watzke.

"Robert tunneb turgu, liigat ja meie klubi. Ka meie võiksime kindlad olla, et ta ilma probleemideta funktsioneerima hakkaks. Sellist kindlust pakuvad väga vähesed mängijad. Just sellisel juhul oleksime valmis 100 miljonit eurot välja käima," selgitas Watzke. Ta lisas, et Lewandowskit siiski endisesse koduklubisse tagasi pole oodata, sest Bayern ei soovi ründajast loobuda.