Alates 2014. aastast Ferrarit juhtinud Sergio Marchionne suri täna Zürichis.

66aastane itaallane käis õlaoperatsioonil, mille järel tema tervis järsult halvenes ja mees langes koomasse. Tal tuvastati pahaloomuline kasvaja ja nüüd teatati Marchionne surmast.

Ferrari andis juba 21. juulil teada, et Marchionne ei jätka tööd tegevjuhina. "Kahjuks juhtus just see, mida kartsime. Sergio Marchionne, meie sõber, on lahkunud," ütles Ferrari nõukogu esimees John Elkann täna.

Vormel-1 juht Chase Carey lisas: "Ta oli suur liider mitte ainult vormel-1 sarjas, vaid kogu auto- ja ärimaailmas. Ta juhtis suure kire ja energiaga, inspireerides kõiki enda ümber. Tema panust vormel-1 sarja pole võimalik mõõta. Ta oli meie jaoks tõeline sõber ja jääme teda südamest igatsema."