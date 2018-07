Eesti parim rallipiloot Ott Tänak sõnas enne homme algavat Soome rallit, et tema hinnangul on tal olemas kõik tööriistad, et Jyväskyläs ja selle lähedal peetav MM-etapp võita.

Lisaks testipäevadele Soomes kasutas Tänak ettevalmistuseks ka Rally Estoniat, mille meie mees võitis. "Usun, et Rally Estonia oli kiiruse rütmi hoidmiseks üsna tähtis, auto seadistuse poolt oli see Soomega võrreldes küll erinev," sõnab ta.

Tänak kinnitab, et ta tunneb end Soome ralli eel väga hästi. "Usun, et oleme teinud kõikvõimaliku, et selleks ralliks valmis olla. Tundub, et meil on kõik tööriistad olemas, et siin võidu peale sõita. Tuleb lihtsalt Soome meestest üle olla ja siis on võit kindlasti võimalik."