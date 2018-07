Viimasele ja kõige pikemale tõusule läks Kangert juba üksinda, sest Alaphilippe vajus ära. Esialgu kulges kõik plaanipäraselt: kui lõpuni jäi 12 km, oli Kangerti edu jälitajate ees minut ja 20 sekundit. 10 km peal sai aga kolmik Rafal Majka, Alejandro Valverde ja Nairo Quintana vahe 52 sekundi peale. Järgnes õudne kannatamine.

Paar kilomeetrit hiljem olidki Majka ja Quintana eestlasest möödas ning Kangerti tänane unistus etapivõidust purunes.

🏁 - 9 km

It's getting hard for Kangert 😞

Ca devient dur pour Kangert 😞#TDF2018 pic.twitter.com/bVTOnWNUE4