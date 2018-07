Homme Soome MM-rallil startiv Ott Tänak peab etapi suurimateks favoriitideks koduradadel sõitvaid ekipaaže, kuid meie mehest kiirgus täna enesekindlust. „Usun, et oleme teinud kõikvõimaliku, et selleks ralliks valmis olla. Tundub, et meil on siin võidu peale sõitmiseks olemas kõik tööriistad. Tuleb lihtsalt soomlastest üle olla ja siis on võit kindlasti võimalik,“ ütles ta.