Mesut Özili saaga on Saksamaal endiselt teema number üks. Jalgpallur teatas pühapäeval, et tema ei soovi enam koondise särki kanda, 29aastane söödumeister süüdistas poliitikuid ja alaliidu juhte rassismist ja propagnda tegemises.

Paljudele kõrvaltvaatajatele pole tänase päevani selge, mis täpselt juhtus. Kas Özil tegigi Erdoganile valimiskampaaniat või sai lihtsalt oma vanaisa sünnimaa presidendiga kokku?

Tuju hea: Mesut Özil Arsenali treeningul. (Reuters/Scanpix)

Sakslaste hulgas on aga üles kerkinud terav küsimus: kas Gelsenkirchenis sündinud Özilist on saamas läbikukkunud immigratsioonipoliitika sümbol? Veel paari aasta eest toodi just teda lõimumisega seoses positiivselt esile: koondise võtmemängija juured lähevad Türki, aga ometi andis ta Saksamaa särgis endast alati maksimumi! Just Özil oli Joachim Löwi juhendatava koondise võtmeisik ja mängumootor, üheskoos tuldi nelja aasta maailmameistriks.

Fakt on see, et Özil on Saksamaa jalgpallijuhtides ja paljudes poliitikutes pettunud. Koondisesse ei naase ta enne, kui midagi muutub.

Saksamaa meedia jätkab endiselt jalgpalluri kritiseerimist, kuid nüüd astus keskväljamootori kaitseks välja tema tööanda Londoni Arsenali peatreener Unai Emery, kes lubas, et vähemalt Londonis saab Özil end hästi tunda.