"Ma pole ammu poodiumil olnud. Kevad oli minu jaoks väga-väga raske aeg," tunnistab soomlane ning viitab faktile, et pärast Monte Carlot on tema parimaks kohaks Rootsi MM-etapi seitsmes positsioon.

"Muidugi, see on tõsi, et ma pole igal rallil hästi esinenud. Näiteks Korsikal tegin avarii ning Rootsis ei sõitnud ma lihtsalt hästi. Aga mõned korrad on meid tabanud ka tehnilised probleemid," selgitab soomlane.

Seega kulub kodune MM-ralli Latvalale marjaks ära, sest Soomes on ta alati kiire olnud. Kui 2014. ja 2015. aastal õnnestus tal tõusta poodiumi kõrgeimale astmele, siis ka 2016. aastal ja mullu näitas ta head kiirust: kaks aastat tagasi jäi ta alla vaid MM-etapi keskmise kiiruse rekordi püstitanud Kris Meeke'ile, mullu pidi ta tehnilise porobleemi tõttu esikohalt katkestama.

"Tahan Soomes uue lehekülje keerata ja ühe hea ralli teha. Kui mul on korralik tunne ja kiirus, siis tahan muidugi võidu nimel võidelda. Aga kõike tuleb võtta samm-sammult," kostab ta.

Latvala hinnangul on tema kodune MM-etapp võtnud justkui kursi minevikku, sest varasemate aastatega võrreldes läbitakse Soomes tänavu rohkem kitsaid teelõike.

"Mullu oli trassi raskuskeskmeks suured ja laiad teed, kus üritati kunstlike šikaanidega kiirust maha võtta. See aasta on vaid kaks katset, kus on ainult laiad teed, ülejäänud katsed on kombinatsioon suurtemast ja väiksematest teedest.

Ahtamad teelõigud on kindlasti tehnilised ning tõmbavad keskmist kiirust alla. Aga laias laastus on iga kitsas katse heas seisus. Vaid kuuenda katse (reede pärastlõunal sõidetav Oittila mõõduvõtt - H. R.) esimesed kaheksa kilomeetrit on rasked, sest seal on palju kive," iseloomustab Latvala tänavust võistlusrada.

"Soome ralli oleks nagu minevikus tagasi. 1986. aastal oli siin päris palju laiu teid, aga siis sõideti viimast korda ülivõimsate B-rühma autodega. Järgmisel aastal oli palju kitsaid teid," ütleb ta. "Minu hinnangul on viimasel kaheksal aastal teed läinud üha laiemaks, mullu oli kitsaid teelõike kõige vähem, aga väiksemad teed pole Soomes midagi erakordset."

Rohkem kitsaid teelõike sunnib tiime autode seadistusi muutma. Latvala selgitab: "Tavaliselt kasutame Soomes MM-hooaja kõige jäigema seadistusega autot. Tänavu tuleb auto tehnilisema trassi tõttu veidi pehmemaks teha."