Hommikust, spordisõbrad! Päeva tippsündmus on kindlasti Soome ralli, kuid selleks tarbeks lõime eraldi otseblogi. Siin hoiame teid kursis aga muu maailma spordis toimuvaga! Tour de France'i lõpuni jääb vaid neli päeva ja täna on kavas 171 km pikkune sile etapp. Homme minnakse taas mägedesse, laupäeval on kavas ajasõit. Tanel Kangert on kokkuvõttes 19. kohal.