Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitsja Ragnar Klavan viibib tiimiga Ameerika Ühendriikides ja eile saadi New Jerseys 2:1 jagu Manchester Cityst.

Ameerikaga käivad ikka kaasas glamuur ja kuulsused ning osakest sellest jagas Klavan ka oma Instagramis: „Suurepärane õhtu: võit Man City üle ja kohtumine James Bondiga.“

Nii on, Viljandi mees on fotol maailma kõige kuulsama spiooni haardes! Viimases neljas filmis Bondi kehastanud Daniel Craig on teada-tuntud Liverpooli fänn ja teda on korduvalt nähtud ka Anfieldi staadionil omadele kaasa elamas.