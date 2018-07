Kuigi Ratasepp on Lensahni 3-kordse ultratriatloni stardis juba kolmandat korda, on võistlussituatsioon tema jaoks uus. Vähem kui kolme nädalaga pidi Ratasepp targalt taastuma, et keha ja vaim suudaksid uuel võistlusel oma parima anda. Kui arvate, et sportlane taastus jalad seinal, siis eksite. Isegi taastumisperioodil näeb Ratasepa treeningplaan ette mitu trenni päevas.

Võistluse eel hindab Ratasepp oma füüsilise vormi heaks. “Vähemalt treeningute pinnalt on alust arvata, et Austria võistlusest olen ilusti taastunud. See aga on ultratriatloni juures ainult üks oluline aspekt. Sellise katsumuse läbimiseks tuleb olla ka vaimselt valmis. Kuidas mu vaimne valmisolek ja kannatusvõime Austria võistlusest on taastunud, seda saan teada alles võistluse lõpuosas. Kindlasti annan endast parima ja loodan võistluse võita, kuid lihtne see olema ei saa. Suurimat heameelt teeks see, kui suudaksin lõpetada katsumuse enda isikliku rekordi lähedase ajaga. Praegune parim aeg on 32:57:01,” rääkis Ratasepp, lisades, et kirss tordil oleks, kui see tagaks ka esimese koha.