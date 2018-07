„Otsustasin tulla siia mängima, kuna näen suurt võimalust teenida palju mänguminuteid ja Alexela Korvpalli Meistriliiga on väga heas nimekirjas. Kõik jooksis väga hästi kokku ja varsti olen kohal,“ rääkis Urquhart oma esimesi muljeid. Enda sõnul on ta heasüdamlik ja tööd mitte pelgav mees.

„Mu karjäär Vermontis oli midagi fantastilist, mul õnnestus iga mänguga paremaks minna ja tunnen, et olen täiesti teises tasemel.“ Lisaks on Urquhart mänginud noorteklassides Kanada koondises ja Vermonti ülikooli eest pallis ta neli aastat.

Urquhart alustas korvpalliga esimeses klassis ning juba kolm aastat hiljem teadis ta, et see on asi, mida ta tõsiselt võtab. Oma tugevusteks peab ta korvialust kaitset ja visete blokeerimist ning nõrgaks küljeks kaitset korvist eemal.

„Minu lemmikuks mängijaks on Steve Nash. Tema ongi põhjus, miks ma korvpalli nii tõsiselt kiindusin,“ rääkis Drew.

Korvpalli kõrvalt jääb siiski aega ka muuks: “Mul on oma pisike firma Big Banchee Customized. See võtab minu vaba aja,“ oli Urquhart oma firma üle uhke. „Minu suur eesmärk on mängida NBAs - leian, et kui suurelt ei unista, ei ole vaja ka korvpalli mängida!“

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula skautiski just Kanada mängijaid, kuna eelnevalt on olnud head kogemused. „Drew mängis keskkoolis tagamängija positsioonil, seega on tehniliselt mitmekülgsem, samas on ka teatud elemente, mida peab veel arendama, et korvi all efektiivsem oleks,“ rääkis Rannula.