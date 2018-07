Soome ralli eel võeti teema uuesti üles. „Spekulatsioone on palju ja see käib asja juurde. Jah, kui Kimi soovib, saab ta Toyotaga sõita. Rääkisime temaga sellest umbes aasta tagasi.“ Pärast seda pole soomlased omavahel antud teemat puudutanud.

Viimastel kuudel on hakatud rääkima, et 2007. aasta vormel-1 maailmameister Kimi Räikkönen võib järgmisel aastal ralli MM-sarja naasta. Teda pannakse paari Soomes baseeruva Toyota tiimiga.

Räikkönen ise rääkis maikuus, et ta on endiselt rallist huvitatud ja kaaluks MM-karussellile naasmist. WRC-sarja debüüdi tegi ta 2009. aastal, kui sõitis Soomes Fiat Punto S2000 autol, mille ees hoolitses just Tommi Mäkinen Racing. Järgmisel kahel hooajal sõitis ta Citroeni WRC autoga ja sai parimal juhul Türgis viienda koha, esikümnesse jõudis vormeliäss koguni 11 korda. Tal on kirjas ka üks kiiruskatse võit.